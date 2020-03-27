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Оксфордский университет начнет испытания вакцины против коронавируса 

Тестирование вакцины рассчитано на шесть месяцев.

Фото : Кубань 2427 марта 2020, 12:16

Специалисты Оксфордского университета объявили набор добровольцев для испытания вакцины против коронавируса, сообщает zakon.kz.

Исследование позволит нам оценить, может ли новая вакцина ChAdOx1 nCoV-19 защитить здоровых людей от заболевания COVID-19, - сообщили специалисты.

Испытания будут проходить традиционным способом: его участникам путем случайного выбора сделают инъекции либо настоящей вакцины, либо препарата-плацебо.

По информации РИА Новости создатели вакцины подтверждают, что у порядка 80% людей, зараженных коронавирусом, заболевание протекает в мягкой форме и не требует специального вмешательства. Однако у одного из шести пациентов инфекция может перерасти в серьезную болезнь.

К участию в испытании допускаются только здоровые жители региона долины Темзы в возрасте от 18 до 55 лет. Тестирование вакцины рассчитано на шесть месяцев.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались.


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