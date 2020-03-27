Оксфордский университет начнет испытания вакцины против коронавируса 

Тестирование вакцины рассчитано на шесть месяцев.

Специалисты Оксфордского университета объявили набор добровольцев для испытания вакцины против коронавируса, сообщает zakon.kz.

Исследование позволит нам оценить, может ли новая вакцина ChAdOx1 nCoV-19 защитить здоровых людей от заболевания COVID-19, - сообщили специалисты.

Испытания будут проходить традиционным способом: его участникам путем случайного выбора сделают инъекции либо настоящей вакцины, либо препарата-плацебо.

По информации РИА Новости создатели вакцины подтверждают, что у порядка 80% людей, зараженных коронавирусом, заболевание протекает в мягкой форме и не требует специального вмешательства. Однако у одного из шести пациентов инфекция может перерасти в серьезную болезнь.

К участию в испытании допускаются только здоровые жители региона долины Темзы в возрасте от 18 до 55 лет. Тестирование вакцины рассчитано на шесть месяцев.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!