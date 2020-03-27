Порошенко обвинил власти Украины в бездействии при угрозе коронавируса

По его наблюдениям, у страны было два месяца на то, чтобы подготовиться к распространению возбудителя COVID-19.

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что нынешние власти страны не сумели адекватно воспринять проблему распространения смертельно опасной инфекции. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает zakon.kz.

Украине де-факто повезло - у нас было два месяца, чтобы, наблюдая за развитием событий не только в Китае, но и в Испании, Италии, Франции, Германии, США, подготовиться к эпидемии коронавируса. Но Украина оказалась совершенно не готова. И теперь, как и в 2014 году, усилиями всей страны мы должны защитить людей. В первую очередь, врачей. Они сейчас не имеют ни защитных масок, ни защитных костюмов и идут на огромный риск заболеть. Но все равно спасают жизни, – написал политик.

По состоянию на 27 марта количество заразившихся коронавирусом в Украине уже превысило 190 человек. Из них 5 скончались и один вылечился.

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