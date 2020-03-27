В Туркестанской области не будут прекращать оказание услуг в сфере ЖКХ из-за задолженности

Если субъекты естественных монополий совершают неправомерные действия в пределах своей компетенции в период чрезвычайного положения, вы можете позвонить по телефону 8 72 533 4-25-33.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Туркестанской области рекомендует субъектам естественных монополий не прекращать оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, оказываемых потребителям, независимо от наличия задолженности населения при чрезвычайной ситуации, сообщает zakon.kz.

В частности, поставщики услуг не будут отключать имеющих задолженность потребителей от электричества, воды, тепла, газа и телефонной связи во время действия чрезвычайного положения.

В случае, если субъекты естественных монополий совершают неправомерные действия в пределах своей компетенции в период чрезвычайного положения, вы можете позвонить по телефону 8 72 533 4-25-33.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!