В СКО владельцы кафе получили административный арест от 5 до 10 суток

Хочу напомнить, что мы вправе закрыть заведение, если не соблюдаются правила Чрезвычайного Положения - Аксакалов.

Аким СКО Кумар Аксакалов в ходе брифинга рассказал о ситуации в регионе и о предпринимаемых мерах, передает zakon.kz.

На данный момент, все кто приезжает из стран Евразийского экономического союза будут направлены на домашний карантин. Перед этим пассажиры с поезда организованно направляются для предварительной проверки, анкетирования и сбора анализов. При выявлении симптомов болезни люди будут направляться в провизорный стационар для последующего лечения.

Чтобы избежать массового скопления людей временно закрыты все ЦОНы. Услуги можно получить через интернет.

Хочу напомнить, что мы вправе закрыть заведение, если не соблюдаются правила Чрезвычайного Положения. На сегодня такие факты имеются. 17 владельцев кафе, баров и компьютерных клубов наказаны в виде административного ареста от 5 до 10 суток, - сообщил Кумар Аксакалов.

В ходе совместной проверки местной исполнительной власти и прокуратуры области выявлены нарушения санитарных норм в торговом доме "Тайга". Сейчас недостатки устраняются. Владельцы устанавливают санитайзеры, раздаются маски работникам, проводятся дезинфекционные мероприятия. Стоит отметить, что при выявлении повторных нарушений, ответственным лицам будет наложен административный арест.

Нужно максимально изолировать "группы риска", то есть пожилых людей. Люди старше 55 лет должны перейти на дистанционный режим работы. На сегодня массовые богослужения отменены во всех культовых объектах.

Запланированные на текущий год ремонтные и строительные работы отменены не будут.

Помимо предусмотренных бюджетных денег по программе "Дорожная карта занятости" будут направлены дополнительные средства на ремонт объектов. Это школы, больницы, дорожная и водная инфраструктура. Всего будет отремотировано более 800 объектов. По области на эти цели направим 32 млрд.тг. К работам будут привлечены свыше 8 тысяч жителей нашей области, - отметил глава региона.

Поддержка бизнеса и стимулирование экономики – одна из приоритетных задач для местных властей. Во время Чрезвычайного Положения оказана помощь арендаторам торговых точек. Торгово-развлекательные центры уже начали снижать арендную плату для предпринимателей на период действия чрезвычайного положения. Арендная плата должна быть снижена до 50 процентов.

Кроме того, Государство идет навстречу малому и среднему бизнесу. Более ста арендаторов областной коммунальной собственности на 3 месяца освобождены от арендной платы.

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