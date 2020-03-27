Астанчанам запретили входить в автобусы через переднюю дверь

Водители огорожены отделяющей лентой.

С 27 марта в столице вход через переднюю дверь автобуса для пассажиров временно запрещен, передает zakon.kz.

Посадка и высадка пассажиров производится только через среднюю и заднюю дверь. Водители огорожены отделяющей лентой. Изменения действуют до окончания карантина, - сказано в сообщении "City Transportation Systems".

Карантин в Нур-Султане объявлен до 15 апреля.

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