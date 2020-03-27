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В Павлодаре председателя суда подозревают в получении взятки

Полномочия председателя суда приостановлены с 17 марта.

Фото : zakon.kz27 марта 2020, 14:07

В Павлодаре расследуют дело о приготовлении председателя экономического суда к получению взятки, передает zakon.kz.

Накануне, 26 марта, стало известно, что председатель экономического суда Талгат Тагажай подозревается в совершении коррупционного преступления, пишет издание Pavon.kz.

13 марта департаментом по противодействию коррупции по Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении председателя специализированного межрайонного экономического суда по подозрению в приготовлении к совершению уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366 ч.3 п.3 УК - получение взятки должностным лицом в крупном размере, - сообщили в пресс-службе Павлодарского облсуда.

Полномочия председателя суда приостановлены с 17 марта. В отношении него мера пресечения еще не избрана.


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