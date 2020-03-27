В Кыргызстане женщина протащила на капоте полицейского, чтобы проехать через блокпост
Правоохранителям пришлось произвести один выстрел в воздух.
Фото : 24.kg27 марта 2020, 14:12
В Оше женщина, пытаясь проехать через блокпост, протащила на капоте полицейского, передает zakon.kz.
Для того, чтобы успокоить нарушительницу, правоохранителям пришлось произвести один выстрел в воздух.
Ранее аналогичный инцидент, когда инспекторы патрульной милиции также вынуждены были использовать табельное оружие, произошел в Бишкеке.
Сегодня примерно в 10.20 водитель автомобиля Honda Fit пыталась проехать через блокпост. Она не подчинилась требованиям милиционеров. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Женщина объяснила свой поступок тем, что она спешила, — сообщили 24.kg в УВД города.
На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
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