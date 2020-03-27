Собчак: Лещенко мог заразить других артистов на вечеринке

Пропустить праздник артист не мог.

У народного артиста Льва Лещенко диагностировали коронавирус. Ксения Собчак обозначила то место, где эстрадный исполнитель мог заразить других артистов, передает zakon.kz.

По информации РИА Новости, артист поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии.

После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии, — пояснил врач.

В первые сутки состояние Лещенко ухудшилось: усилилась одышка и снизились показатели оксигенации крови, из-за чего было принято решение перевести его в реанимацию. Сейчас 78-летний певец стабилен и не нуждается в дополнительном кислороде.

Мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении, — подытожил врач.

В telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак отметила, что Лещенко мог заразить других артистов на вечеринке в честь юбилея сестры Игоря Крутого Аллы.

Как отмечает Рамблер, помимо Лещенко на торжестве присутствовало множество звезд отечественного шоу-бизнеса. Среди них: Николай Басков, Владимир Винокур, Олег Газманов, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум, Лера Кудрявцева, Валерий Леонтьев, Александр Серов и другие.

В тусовке шоу-бизнеса переполох. Все перезаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого, - отметила Собчак.

Запрет на проведение массовых мероприятий был введен только спустя несколько дней после дня рождения Аллы.

По данным издания, вернувшись с гастролей, Лещенко решил не оставаться на карантине. Некоторые присутствовавшие на мероприятии отмечали, что артист уже там чувствовал себя неважно. Однако пропустить праздник он не мог.

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