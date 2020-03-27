В Акмолинской области запущен сайт по оказанию онлайн услуг

Онлайн-сервис уже сейчас пользуется немалым спросом среди населения.

Акиматом Акмолинской области запущен специальный ресурс help24.kz, разработанный в целях профилактики и нераспространения коронавирусной инфекции в Кокшетау, сообщает zakon.kz.

По информации управления внутренней политики региона, основная его цель направлена в первую очередь на то, чтобы жители областного центра, не выходя из дома, смогли получить остро необходимые услуги.

Интернет-ресурс включает в себя разработанную рубрику по доставке продуктов питания, готовой еды, медикаментов, бытовой химии и других товаров. Здесь же, к удобству посетителей сайта, есть возможность заказать такси.

Кроме того, на ресурсе можно узнать всю актуальную информацию о вирусной инфекции по Акмолинской области и в целом по стране,

а также ознакомиться с работой регионального штаба по коронавирусу.

Онлайн-сервис уже сейчас пользуется немалым спросом среди населения. В основном люди заказывают готовую еду. Кроме возможности получения услуг, пользователи могут оставить на сайте заявку чтобы стать курьером по доставке предлагаемых на сервисе товаров. Также есть раздел, перейдя по которому каждый желающий может связаться с нами для помощи в добрых делах, - проинформировал заместитель акима области Канат Идрисов.

Сейчас на интернет-ресурсе представлены услуги 16 объектов общепита, 9 служб такси, 5 торговых точек с доставкой одежды и 3 аптек. В планах разработчиков запустить услугу, благодаря которой каждый предприниматель будет иметь возможность заполнить данные на сайте и наладить свою службу доставки.

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