В Москве умер еще один пациент с коронавирусом 

В течение пяти дней женщина лечилась самостоятельно, не обращаясь к врачам.

За последние сутки в Москве умер еще один зараженный коронавирусом пациент. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба, передает zakon.kz.

Как сообщают российские СМИ, в течение пяти дней пациентка лечилась самостоятельно, не обращаясь к врачам. При поступлении в одну из городских больниц у пациентки 70 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония. Женщина также в течение 20 лет страдала сахарным диабетом. У нее также была терминальная почечная недостаточность и другие заболевания.

Таким образом, число умерших из-за коронавируса увеличилось до трех человек. Все они скончались в Москве.

Общее число заболевших коронавирусом в России достигло 1036 человек. Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 16 регионах страны. В Москве выявили 157 новых случаев, 8 – в Подмосковье, еще 12 выявлено в Крыму. Число вылечившихся увеличилось на 7 человек, до 45.

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