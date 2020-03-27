Как "зеленые" инициативы могут навредить экономике

Непродуманная реализация в Казахстане глобальной инициативы по борьбе с изменением климата может негативно отразиться на экономике страны.

Казахстан с целью поддержки борьбы с глобальным потеплением в 2016 году присоединился к Парижскому соглашению по климату. В рамках этого документа наша страна обязалась снизить выбросы парниковых газов в атмосферу на 15-25% с 2020-го по 2030-й годы. Это достаточно амбициозная цель. Выполнение взятых обязательств требует очень взвешенного подхода. Иначе национальной экономике может быть нанесен серьезный урон.

Правительство для исполнения взятых Казахстаном обязательств по снижению выбросов углекислого газа будет добиваться того, чтобы предприятия активно внедряли соответствующие технологии. На закуп "зеленого" оборудования могут быть затрачены миллиарды долларов, что в итоге скажется на росте стоимости выпускаемой ими продукции.

В качестве наглядного примера можно рассмотреть сферу энергетики. На эту отрасль приходится более 80% выбросов парниковых газов в Казахстане. Происходит это главным образом за счет использования в электроэнергетике в качестве топлива угля. Большая часть тепловых электростанций использует именно этот вид топлива. Установка на них оборудования по снижению выбросов СО2 или перевод на природный газ потребует огромных инвестиций.

Окупать вложенные средства акционеры будут только одним путем – через рост тарифов. Для Казахстана, с его резко континентальным климатом, когда отопительный сезон длится по шесть месяцев, повышение тарифов на тепло- и электроэнергию автоматически скажется на росте себестоимости производства всех видов продукции, снижении ее конкурентоспособности и увеличении инфляции в стране.

Картина будет выглядеть еще хуже, смоделировав эту же самую ситуацию на отраслях, от которых зависит состояние всей национальной экономики. Например, нефтегазовая и горнодобывающая отрасли также являются одними из основных источников эмиссий углекислого газа в Казахстане. Если предприятия из этих секторов обяжут в краткие сроки масштабно внедрить технологии и оборудование по снижению выбросов СО2, то это приведет к плачевным результатам.

Так же, как и в энергетике, эти все обязательства в добывающих отраслях скажутся на росте себестоимости продукции и снижении ее конкурентоспособности, но уже на мировых рынках. Так как они главным образом работают на экспорт, от которого в свою очередь зависят доходы бюджета страны. Если это произойдет, то нефтегазовые и горнодобывающие предприятия вынуждены будут сокращать объемы производств, что приведет к массовым увольнениям и росту социальной напряженности в обществе. Не стоит забывать, что эти отрасли напрямую обеспечивают занятостью сотни тысяч казахстанцев, а косвенно – миллионы.

По информации компаний из добывающих отраслей, они готовы снижать энергоемкость экономики, повышать ее энергоэффективность и сокращать эмиссии парниковых газов. Вопрос только в том, как это сделать эффективно, чтобы соблюсти интересы как экологии, так и экономики.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, представляя проект нового Экологического кодекса в конце прошлого года сообщил, что в целях снижения эмиссий СО2 будет ужесточен экологический контроль, увеличат размеры штрафов и повысят налоги за выбросы парниковых газов. Однако в этом вопросе только одним методом кнута действовать нельзя.

По мнению экспертов, этот капиталоемкий процесс требует комплексного подхода. В частности, в качестве стимулирующих мер целесообразным является предоставление субъектам рынка поэтапного периода по внедрению соответствующих технологий и оборудования, а также ряда преференций (налоговых, таможенных и т.д.) для этих целей. В ином случае, компенсировать их затраты на экологию будут из карманов населения и бизнеса.

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