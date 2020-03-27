Применяемые в Алматы препараты для дезинфекции не могут навредить людям и животным

Используются только разрешенные препараты (включенные в Госреестр) к применению на территории Казахстана и стран Таможенного союза.

Препараты, которые используют в Алматы для дезинфекции, безопасны, передает zakon.kz.

Так утверждают в филиале РГП "Центр дезинфекции по г. Алматы".

Современные дезинфекционные препараты относятся к 4 классу опасности (малоопасные) и не могут нанести вред здоровью человека, животным. Все рабочие дезрастворы готовятся согласно прилагаемым к каждому дезпрепарату инструкциям или методическим указаниям, - сказано в распространенном сообщении.

Используются только разрешенные препараты (включенные в Госреестр) к применению на территории Казахстана и стран Таможенного союза.

Для дезинфекции тротуаров, остановочных комплексов, урн, банкоматов и т.д., военные дезотряды Министерства обороны РК используют гипохлорит натрия в концентрации 0,015% по активному хлору. Дезинфекционные бригады Центра дезинфекции по гАлматы проводят обработку в домашних очагах больного и выздоровевших, обсервационных отделениях больниц и медицинских центров после выписки, - сообщили в акимате города.

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