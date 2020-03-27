Автомобиль провалился под лед в Карагандинской области: двое мужчин погибли

В машине находились четыре человека.

Автомобиль провалился под лед на канале имени Сатпаева в Осакаровском районе, двое мужчин погибли. Еще двое смогли спастись, передает zakon.kz.

По информации inKaragandy.kz, несчастный случай произошел примерно в 21:20 26 марта в 40 километрах от поселка Молодежный.

В машине находились четыре человека.

Двое мужчин смогли выбраться самостоятельно. Поиски двоих других мужчин проводились силами подразделений Департамента по ЧС. 27 марта в 10:51 тела погибших 1985 и 1982 годов рождения были обнаружены и извлечены из воды, – рассказали представители Департамента по ЧС Карагандинской области.

Спасатели в очередной раз напомнили жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности – весной лед на водоемах непрочный:

Не выходите на лед!

Не выезжайте на лед на транспортных средствах!

Воздержитесь от рыбалки!

Не приближайтесь к промоинам, трещинам и прорубям!

Не допускайте детей к самостоятельному посещению водоемов!

Обо всех фактах происшествий и ЧС необходимо сообщить по телефонам: 112 или +7 (7212) 43 36 36, 43 37 37.

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