Первая смерть от коронавируса в Казахстане: в Алматы оцеплен подъезд
Там находятся контактировавшие с умершей.
64-летняя женщина скончалась после заражения коронавирусом. Известно, что до прибытия в столицу страны она была в гостях в Алматы и в Шу. После того, как был выяснен этот факт, в Алматы оцепили еще один подъезд, включив его в список очагов, передает zakon.kz.
По данным Департамента Комитета контроля качества товаров и услуг Алматы, на сегодня на территории мегаполиса количество зон очагов коронавирусной инфекции увеличилось до 24. В том числе "благодаря" летальному случаю.
В пресс-службе акимата Алматы уточнили, что подъезд в доме по адресу микрорайон Жулдыз-1, дом 13 был изолирован в связи с тем, что там находятся контактировавшие с умершей женщиной от коронавируса.
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