Актюбинка арестована за ложь о прогулках в условиях карантина

Факт распространения ложной информации был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей полицейскими.

В Актобе арестована женщина, распространявшая ложную информацию о коронавирусе, сообщает zakon.kz со ссылкой на polisia.kz.

Факт распространения ложной информации о коронавирусе был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей полицейскими Актобе. Местная жительница на своей странице Instagram разместила пост о том, что она, находясь на карантине посетила, коворкинг, кофейню и прогулялась по городу.

По данному факту установлена жительница Актобе, которая в списках лиц, находящихся на карантине, не значится. Однако в начале года женщина была в одной из азиатских стран, которая входит в список неблагополучных по КВИ. Таким образом в ее действиях предусматривается административное правонарушение по ст.478 КоАП РК (Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения). Полицейскими составлен административный протокол по данному факту. 27 марта специализированным административным судом города Актобе она подвергнута административному аресту на трое суток, – указано в сообщении.

Также отмечено, что ежедневно сотрудниками полиции совместно с волонтерами проводится патрулирование улиц и проверка соблюдения режима чрезвычайного положения. В настоящее время стражами порядка пресечено 33 нарушения режима ЧП по статье 476 КоАП РК.

Кроме того, граждане, распространяющие фейковые новости и провоцирующие нарушение правопорядка, привлекаются по статье 478 КоАП. По этой статье было привлечено одно физическое лицо на сумму 106 тысяч тенге.

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