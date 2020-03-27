В Мажилисе в формате видеоконференцсвязи обсудили законопроект о митингах

Подробное рассмотрение получили вопросы, касающиеся, в частности, обязанностей организаторов мирных собраний.

Сегодня в рамках подготовки к рассмотрению в Мажилисе во втором чтении проекта Закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан" состоялось очередное обсуждение его актуальных норм, сообщает zakon.kz.

Из-за усиления норм карантина все участники обсуждения были подключены посредством аудио- и видеоконференцсвязи.

Координировал работу, в которой помимо депутатов Мажилиса и разработчиков законопроекта приняли участие представители гражданской и научной общественности, руководитель рабочей группы депутат Мажилиса Канат Мусин.

Подробное рассмотрение получили вопросы, касающиеся, в частности, обязанностей организаторов мирных собраний.

Своим мнением поделились директор "Казахстанского бюро по правам человека и соблюдения законности" Евгений Жовтис, президент ОЮЛ "Гражданский альянс Казахстана" Асылбек Кожахметов, общественные деятели Мухтар Тайжан и Мурат Абенов, политолог Ерлан Саиров, декан Высшей школы права Сауле Амандыкова.

Речь в т.ч. шла о необходимости исключения дублирующих норм, касающихся, к примеру, предоставления фотосъемки и видеозаписи мирных собраний, незамедлительного с момента получения предложения об изменении времени, специализированного места или маршрута следования информирования местного исполнительного органа о согласии или несогласии об этом и др. Вместе с тем, высказаны предложения все права и обязанности для повышения информативности прописать в одном законопроекте.

Темами обсуждения последующих рабочих групп станут нормы, на необходимость доработки которых акцентировал внимание Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин во время рассмотрения законопроекта на пленарном заседании в первом чтении.

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