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Новость о введении комендантского часа в Нур-Султане - фейк

В акимате попросили доверять только официальным источникам.

Фото : Акимат Нур-Султана27 марта 2020, 16:03

Рассылаемая в социальных сетях информация о том, что в Нур-Султане ввели комендантский час, является фейком, передает zakon.kz.

В соцсетях писали, что комендантский час вводится с 27 марта. Пресс-служба акимата столицы опровергла эту информацию.

Данная рассылка в социальных сетях по так называемому "Дополнению к решению от 19 марта 2019 года №01 "О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Нур-Султана" является фейком. Данная информация не соответствует действительности, - говорится в сообщении.

В акимате попросили доверять только официальным источникам и не верить вбросам в соцсетях.


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