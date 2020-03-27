Какие услуги можно получить через портал Электронного правительства

Так, на период действия чрезвычайного положения оказание следующих государственных услуг осуществляется на основании электронного заявления, поданного через сервис "Электронное обращение".

Министр труда и социальной защиты населения РК подписал приказ от 25 марта 2020 года "О некоторых вопросах оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере и обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения на период чрезвычайного положения", передает zakon.kz.

Так, на период действия чрезвычайного положения оказание следующих государственных услуг осуществляется на основании электронного заявления, поданного через сервис "Электронное обращение" на веб-портале "Электронного правительства":

1) назначение пенсионных выплат по возрасту;

2) назначение государственной базовой пенсионной выплаты;

3) назначение государственных специальных пособий;

4) назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) и потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года;

5) назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами;

6) назначение социальной помощи в виде ежемесячных выплат гражданам Республики Казахстан после завершения периода капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства;

7) оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-ортопедической помощи;

8) обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами;

9) оформление документов на инвалидов для предоставления им услуги индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху;

10) предоставление инвалидам кресла-колясок;

11) обеспечение инвалидов санаторно-курортным лечением;

12) оформление документов на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому;

13) оформление документов на оказание специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях (организациях);

14) присвоение или продление статуса оралмана;

15) назначение государственной адресной социальной помощи;

16) назначение специального государственного пособия;

17) назначение государственного пособия многодетным семьям;

18) назначение пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства;

19) назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов;

20) установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты.

Указывается, что при подаче заявлений на получение услуги заполняется заявление согласно соответствующему стандарту государственной услуги, к которому прикладываются электронные файлы, содержащие сканированные версии документов, указанные в пункте 9 Стандарта. Заявление подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Филиал госкорпорации, местный исполнительный орган и Департамент в течение 2 рабочих дней направляет электронное заявление в соответствующий районный или городской отдел филиала госкорпорации, отдел занятости и социальных программ, Центр занятости населения города или района, отдел медико-социальной экспертизы Департамента (отдел МСЭ) по месту жительства услугополучателя, соответственно.

При возникновении вопросов специалист районного или городского отдела филиала госкорпорации, отдела занятости и социальных программ, Центра занятости населения и отдела МСЭ связывается с услогополучателем по телефонному номеру или электронной почте, указанных в электронном заявлении.

Уведомление о результате оказания государственной услуги (отказе в оказании) направляется посредством sms-сообщения на абонентский номер сотовой связи услугополучателя и в личный кабинет на портал (при наличии технической возможности), либо направляется в виде ответа на заявление, поступившее через сервис.

Обжалование результата оказания государственной услуги услугополучателем регулируется подзаконным нормативным правовым актом, определяющим порядок оказания соответствующей государственной услуги.

Приказ вводится в действие со дня его официального опубликования (26 марта).

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