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Выгул домашних животных будет разрешен только около домов

Городские парки и скверы будут патрулироваться.

Фото : zimamagazine27 марта 2020, 16:27

Выгул домашних животных будет разрешен только возле места проживания. Об этом сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, сообщает zakon.kz.

Городские парки и скверы будут патрулироваться. Граждане также будут иметь право выгуливать домашних животных в непосредственной близости к своим домам. Если граждане вышли по другим причинам, их могут привлечь к административной ответственности, — сообщил Абаев.

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