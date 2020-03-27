Выгул домашних животных будет разрешен только около домов
Городские парки и скверы будут патрулироваться.
Фото : zimamagazine27 марта 2020, 16:27
Выгул домашних животных будет разрешен только возле места проживания. Об этом сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, сообщает zakon.kz.
Городские парки и скверы будут патрулироваться. Граждане также будут иметь право выгуливать домашних животных в непосредственной близости к своим домам. Если граждане вышли по другим причинам, их могут привлечь к административной ответственности, — сообщил Абаев.
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