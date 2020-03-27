Выгул домашних животных будет разрешен только около домов

Городские парки и скверы будут патрулироваться.

Выгул домашних животных будет разрешен только возле места проживания. Об этом сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, сообщает zakon.kz.

Городские парки и скверы будут патрулироваться. Граждане также будут иметь право выгуливать домашних животных в непосредственной близости к своим домам. Если граждане вышли по другим причинам, их могут привлечь к административной ответственности, — сообщил Абаев.

Читайте также:

Гуляющих людей на улицах Алматы и Нур-Султана будут штрафовать

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!