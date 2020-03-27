Правительство решает вопрос возврата казахстанцев из Индии

Всего там находится 76 граждан Казахстана.

Правительство прорабатывает вопрос о возврате казахстанцев из Индии, передает корреспондент zakon.kz.

Нас спрашивают о казахстанцах, которые не могут вылететь из Индии в Казахстан. Есть ли возможность их вернуть? На текущий момент речь идет о 76 наших гражданах. Как вы знаете, Индия закрыла все границы до 15 апреля, запрет стоит на все воздушные, наземные и морские транспорты. Поэтому сейчас дата и пути вывоза наших граждан на стадии рассмотрения, - сообщил Абаев в эфире телеканала "Хабар 24".

Министр напомнил, что на сегодняшний день в стране подтверждены 125 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них в Нур-Султане - 60 случаев, Алматы - 48 случаев, Караганде - 4 случая, Шымкенте - 2 случая, Акмолинской области - 1 случай, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Атырауской области - 3 случая, Жамбылской области - 3 случая, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области - 1 случай.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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