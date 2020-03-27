Уважительная причина - Казахстанцам разрешается посещать больницы

Главный фактор – сознательность граждан.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев на брифинге рассказал, что казахстанцы могут ходить в больницы, передает корреспондент zakon.kz.

Гражданам, нуждающимся в получении медицинских услуг, разрешается посещать больницы и это будет считаться уважительной причиной, - уточнил он.

Также он отметил, что по работе общественного транспорта акиматами прорабатывается вопрос.

Возможно будет прогнозироваться нагрузка и ситуативно ограничиваться движение, - отметил министр.

Также он призвал с пониманием отнестись к этим мерам.

Конечно, органы правопорядка будут следить за соблюдением карантинных мер, но главный фактор – сознательность граждан. Карантин вводится не против вас, а ради вас. Поэтому еще раз просим отнестись с пониманием и ответственностью к вводимым мерам, - заключил Абаев.

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