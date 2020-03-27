Кому выдадут продуктово-бытовые наборы в период ЧП

Также говорится, что местные исполнительные органы могут предоставление продуктово-бытового набора осуществлять путем перечисления денежных средств на счета указанных лиц для приобретения продуктово-бытового набора.

Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 25 марта 2020 года установил правила обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения на период чрезвычайного положения, передает zakon.kz.

Так, на период чрезвычайного положения продуктово-бытовой набор предоставляется: - детям в возрасте от шести до восемнадцати лет, из числа получателей адресной социальной помощи, в том числе из многодетных семей;

- совершеннолетним получателям адресной социальной помощи, проживающих в населенных пунктах, в которых установлен карантин;

- детям-инвалидам до шестнадцати лет, инвалидам первой и второй группы всех возрастов, а также родителям, занятым по уходу за ребенком-инвалидом, проживающих в населенных пунктах, в которых установлен карантин.

Перечень лиц формируется местными исполнительными органами на основании данных информационных систем государственных органов и организаций.

Состав продуктово-бытового набора определяется местными исполнительными органами, исходя из экономических возможностей, но не ниже двух месячных расчетных показателей.

Как отмечается, местные исполнительные органы заключают договоры государственных закупок с поставщиками, определенными постановлением Правительства РК от 31 января 2020 года № 22.

Также говорится, что местные исполнительные органы могут предоставление продуктово-бытового набора осуществлять путем перечисления денежных средств на счета указанных лиц для приобретения продуктово-бытового набора.

Поставщики осуществляют доставку до адресата в соответствии с договором о государственных закупках.

Приказ вводится в действие со дня его официального опубликования (26 марта).

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