Кто сможет получить отсрочку по оплате кредитов в Казахстане

Данная мера затронет и предпринимателей.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев перечислил граждан, которые смогут получить отсрочку по оплате кредитов в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время агентством по регулированию и развитию финансового рынка, ассоциации финансистов Казахстана, банками второго уровня и микрофинансовыми организациями разработаны и утверждены соответствующие меры поддержки населения. Заемщикам будет предоставлена отсрочка по платежам в период 16 марта по 15 июня 2020 года, — сообщил Абаев.

По его словам, приостановление выплат получат те, кто действительно в этом нуждаются.

В пример он привел ту категорию граждан, которые в связи с карантином находятся в неоплачиваемом трудовом отпуске или кому приостановили выплаты заработной платы.

Как вы понимаете, большинство оснований касается именно режима введения ЧП. Без дополнительных документов ее смогут получить официально зарегистрированные безработные, получатели АСП и социально-уязвимые слои населения, — добавил министр.

Он подчеркнул, что списки указанных лиц кредитные организации получат в кредитных бюро.

Данная мера затронет и предпринимателей. Например, если финансовое состояние ухудшилось при снижении объема реализованных товаров и услуг, задержки оплат от покупателей и так далее, — заключил Абаев.

Айша Тулеубекова,Нур-Султан

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