Десятилетнюю девочку на самокате сбила машина в Алматы

Состояние пострадавшей оценивается, как крайне тяжелое.

Десятилетнюю школьницу, катавшуюся на самокате, сбила машина в Алматы, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе городского Департамента полиции, ДТП произошло Бостандыкском районе на пересечении проспекта Бухар жырау с улицей Манаса. На девочку 10 лет был совершен наезд автомобилем Volvo выезжавшим со двора. За рулем машины находилась женщина.

В результате падения девочка получила травму головы. Сейчас она находится в медицинском учреждении. Будет назначена судмедэкспертиза для установления степени тяжести полученных ею телесных повреждений. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств). Проводится досудебное расследование, – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Более подробно о самочувствии пострадавшей девочки журналисту zakon.kz рассказали в Управлении здравоохранения города Алматы.

В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлена девочка 2009 года рождения в крайне тяжелом состоянии. После всех проведенных обследований врачами выставлен диагноз: Сочетанная травма. Открытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга. Отек головного мозга, многочисленные ушибы. Травматический шок I степени. В настоящий момент состояние ребенка остается крайне тяжелым за счет черепно- мозговой травмы. Находится на аппарате искусственной вентиляции легких, – сообщили в пресс-службе ведомства.

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