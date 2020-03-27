В Италии госпитализировали с коронавирусом десять младенцев

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса.

Десять грудных детей, инфицированных коронавирусом, находятся на лечении в педиатрическом отделении клинической больницы "Сан-Маттео" города Павия в североитальянской области Ломбардия, передает zakon.kz.

По информации РИА Новости, врачи оценивают состояние младенцев как удовлетворительное. По словам заведующего педиатрическим отделением профессора Джанлуиджи Марсельи, "ни в одном из этих случаев не была зафиксирована внутриутробная инфекция".

Заражение детей всегда происходило вскоре после рождения через контакт с ближайшими родственниками, прежде всего, с инфицированной матерью, - пояснил врач.

Тесты на коронавирус грудным детям проводятся в Италии в исключительных случаях, прежде всего, когда заражение выявлено у матери.

Еще один грудной ребенок, недавно родившийся у семейной пары из Павии, в настоящее время помещен в отделение интенсивной терапии одной из больниц Милана. Врачи утверждают, что его состояние находится под контролем.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и в конце прошлой недели опередила Китай по количеству жертв. Согласно официальным данным, обнародованным в четверг вечером представителем национальной службы гражданской обороны Агостино Миоццо, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения новым типом вируса, свыше 10 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 8165 человек.

Особо тяжелая ситуация сложилась в области Ломбардия, которая остается главным очагом эпидемии на Апеннинах. В регионе зарегистрированы более 40% всех случаев заражения коронавирусом (около 35 тысяч) и почти 60% всех летальных исходов (4861).

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