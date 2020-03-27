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Казахстанка умерла от коронавируса утром. Почему об этом сообщили вечером?

Женщина скончалась 26 марта.

Фото : Pixabay27 марта 2020, 16:46

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев рассказал, что женщина скончалась от коронавируса утром, но сообщили об этом вечером из-за того, что врачи не могли установить причину ее смерти, передает корреспондент zakon.kz

Касательно вчерашнего летального случая. Нас спрашивают, почему о смерти больной было заявлено вечером, тогда как смерть зафиксирована утром. Хочу сообщить, что причину смерти удалось установить только к вечеру. После этого мы незамедлительно сделали экстренный выход в СМИ, - сообщил министр в эфире телеканала "Хабар 24".

Напомним, 26 марта от коронавируса скончалась гражданка Казахстана. Это 64-летняя жительница Акмолинской области. Касым-Жомарт Токаев принес соболезнования ее семье.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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