Эпидемиолог оценил вероятность второй крупной вспышки COVID-19 в Китае

Учитывая реализуемые в Китае массовые меры профилактики и контроля за распространением заболевания, новые случаи заболевания в стране, вероятно, будут ограничены лишь малой группой людей.

Второй сильной вспышки COVID-19 в Китае не будет, новые случаи заражения затронут лишь малую группу людей, заявил в пятницу глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает zakon.kz.

По моим оценкам, второй волны эпидемии COVID-19 в Китае не будет, - заявил Чжун Наньшань в интервью Центральному телевидению КНР, пишет РИА "Новости".

По его словам, учитывая реализуемые в Китае массовые меры профилактики и контроля за распространением заболевания, новые случаи заболевания в стране, вероятно, будут ограничены лишь малой группой людей.

Я не верю, что в условиях принятия столь сильных мер может возникнуть крупная вспышка, - подчеркнул он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались.

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