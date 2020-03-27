Генеральный Консул КНР о коронавирусе в РК: Невозможно на это смотреть без сострадания

Казахстан является дружественным соседом Китая, отношения между их народами подобны братским, а между предшествующими и нынешними руководителями наших государств всегда складывалась глубокая дружба.

В последнее время коронавирус стал очень "популярным словом". И это не только потому, что Китаю своей упорной и самоотверженной борьбой эффективно удалось сдержать развитие эпидемии, тем самым, дав людям понять, что распространение коронавируса можно предотвратить и контролировать, а пациентов излечивать.

Но также и потому, что некоторые страны не оказали должного внимания и не стали усиленно вводить меры по профилактике и контролю, из-за чего короновирусная инфекция COVID-19 распространилась практически по всему миру, особенно быстро возрастает с каждым днем число подтвержденных случаев заражения и летальных исходов в странах Европы и Америке, что несет серьезную угрозу и вызов существованию человечества и развитию мировой экономики. К сожалению, Казахстану тоже не удалось избежать этого бедствия, и появление завезенных случаев заражения принесло беспокойство народу, который готовился к празднованию Наурыза.

Как человек, который постоянно живет и работает в Казахстане, я не могу не следить за новостями о распространении эпидемии. С момента выявления первого случая заражения, завезенного в Казахстан из Европы во второй декаде марта, до сегодняшнего дня число подтвержденных случаев заболевания увеличилось до больше 120 человек, охвачено 3 города республиканского значения и 8 областей.

Невозможно на это смотреть без сострадания и тревоги. В то же время мне радостно наблюдать за тем, как с момента выявления эпидемии и в ходе ее развития правительство Казахстана на всех уровнях, от центрального до местного, придает большое значение предотвращению и борьбе с эпидемией. От предэпидемического предупреждения до последующих мер по тщательному планированию и реализации профилактики и контроля, лечению, стабилизации экономики, обеспечению стабильной работы государства - все это дало мне понять, что в Казахстане есть гарантия безопасности.

Откровенно говоря, когда мы узнали из средств массовой информации, что были случаи заражения в более чем 190 странах и регионах, а число подтвержденных случаев заражения превысило 500 000, мы были очень огорчены этим несчастьем, которому подвергнулось такое большое количество людей, но еще больше мы были тронуты волей народа одержать решительную победу над эпидемией. У вируса нет чувств, а у человека есть. Перед лицом беспощадной эпидемии китайский народ, который сам еще в процессе восстановления, решительно протягивает руку и оказывает посильную помощь странам, подвергнувшимся серьезному воздействию эпидемии.

Надеюсь, что благодаря совместным усилиям разных стран, в скором времени будет одержана победа в этой мировой войне с эпидемией. Китай пожертвовал Международной организации здравоохранения 20 миллионов долларов США, поделился с более чем 100 странами и более 10 международными и региональными организациями такими техническими документами, как проект по профилактике и контролю за эпидемией, а также диагностике и лечению. В страны с наиболее серьезной эпидемической ситуацией, такие как Италия, Иран, Ирак и т.д. Китай направил группы своих медицинских специалистов. Китай с теплом выражает искренние чувства и реальными действиями реализует концепцию сообщества единой судьбы человечества.

Казахстан является дружественным соседом Китая, отношения между их народами подобны братским, а между предшествующими и нынешними руководителями наших государств всегда складывалась глубокая дружба. Возникновение в Казахстане эпидемии вызвало большое внимание со стороны Китая. По мере изменения эпидемической ситуации это внимание постепенно трансформировалось в конкретную поддержку. Китай и Казахстан поддерживают тесную связь на всех уровнях.

Несколько дней назад Китай провел онлайн-видеоконференцию экспертов в области здравоохранения из стран Евразии, включая Казахстана, в ходе которой поделился опытом и методами профилактики и контроля за эпидемической ситуацией, клинической диагностики и лечения, таможенной и карантинной служб. Вместе с этим, посредством правительственных и частных каналов в Казахстан поступают противоэпидемические материалы для оказания помощи.

Китай также предоставил Казахстану список китайских производителей медицинских защитных средств. Это не только ответ китайского народа на поддержку казахстанцев в период вспышки эпидемии в Китае, но и проявление китайско-казахстанской дружбы, а также живая практика отношений вечного всестороннего стратегического партнерства.

Пару дней назад Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем телефонном разговоре выразили готовность в укреплении сотрудничества в области борьбы с эпидемией и совместном противостоянии ей. Эпидемия временна, а сотрудничество - долгосрочно. Китай и Казахстан будут в дальнейшем углублять отношения вечного всестороннего стратегического партнерства, продвигать совместное строительство "Одного пояса и одного пути", чтобы достичь еще больших результатов.

Давайте будем твердо верить, что перед лицом трудностей Китай и Казахстан, которые помогают и поддерживают друг друга, непременно будут стоять плечом к плечу и вместе победят эпидемию, благодаря взаимодоверию, уверенности и активным действиям.

Вперед, Казахстан!

Генеральный консул Китая в Алматы г-жа Гэн Липин.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!