Аймагамбетов о дистанционном обучении: Другого выбора нет

Дистанционное обучение – это действительно серьезный вызов для нашей системы образования.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов считает, что несмотря на трудности и критику все меры пойдут на пользу, передает zakon.kz.

Он отметил, что в последнее время поступает много вопросов о том, как будет организован учебный процесс в школах, ведь до начала четвертой четверти осталось совсем немного времени – чуть больше недели.

Люди устроены так, что их всегда пугает что-то новое и неизвестное, и это нормально, тем более в таких сложных условиях. Но я хочу вас заверить: те процессы, которые происходят при форс-мажорных обстоятельствах в сфере образования, пойдут всем нам лишь на пользу. Мы видим и слышим критику. Тем не менее все должны понимать, что переход к дистанционному обучению происходит в силу ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, - сказал он.

К сожалению, другого выбора нет. Учебный процесс не должен останавливаться.

Нами предварительно был изучен опыт других стран, которые первыми попали в такую ситуацию. Практически все из них перешли на обучение в таком режиме: уже более 870 млн школьников по всему миру обучаются в дистанционном формате. Взвесив все возможные варианты, аспекты и риски, мы также приняли решение временно перейти к дистанционной форме обучения, - уточнил министр.

Как это будет выглядеть:

Первое. Уроки через телевидение. Это совершенно новый формат. Телеканалы "Балапан" и "Ел Арна" предоставили нам свое эфирное время. Съемки уже начались. Всего предстоит отснять больше 2000 видеоуроков по основным предметам. Я вчера посетил студию, где полным ходом идет съемочный процесс. Рабочая группа из сценаристов, режиссеров и педагогов тщательно прорабатывает каждый выпуск. Наши учителя осваивают совершенно новую для себя роль – телеведущих. Видеоуроки записываются на двух языках – казахском и русском.

Сразу скажу: все это дается им очень непросто.

Второе. Занятия через специализированные интернет-платформы. Эти цифровые системы дают возможность просматривать ученикам предыдущий урок или ту тему, которую они разбирали ранее, проводить онлайн-уроки, получать обратную связь, создают возможность для индивидуализации и геймификации обучения. Также этот формат позволит проводить тестирование и оценивать полученные знания. Раньше доступ к образовательному контенту этих компаний был платным, но нами достигнута договоренность, что дети будут получать всю информацию и пользоваться этими системами бесплатно. Мы договорились с интернет-провайдерами, которые отменили списание трафика, предоставив бесплатные мегабайты при пользовании этими ресурсами.

Мы понимаем, что при использовании электронных систем обучения могут возникнуть некоторые сложности, которые возникали и в других развитых странах. В одной семье могут быть несколько учеников, и им неудобно будет пользоваться одним компьютером или смартфоном, либо они вообще отсутствуют. У некоторых нет подключения к интернету. Президент поручил принять все необходимые меры для организации дистанционного обучения. Эти вопросы сейчас на особом контроле. Совместно с акиматами мы решаем вопрос о временной передаче школьных компьютеров ученикам и учителям, а также о приобретении при необходимости дополнительной техники для школ (планшетов или компьютеров), которые можно передать на временное пользование. Некоторые регионы уже начали эту работу, - уточнил Аймагамбетов.

Он заметил, что работа в новом режиме для педагогов ничуть не проще.

В зависимости от эпидемиологической ситуации рассматриваем, подчеркиваю – только рассматриваем, возможность продолжить обучение в традиционном формате в малокомплектных школах, находящихся в отдаленных сельских населенных пунктах (где обучается до 80 детей). Окончательного решения по этому вопросу еще нет, оно будет принято к окончанию каникул. А пока им тоже предстоит активная подготовка к дистанционному обучению. Хочу особо отметить, что работа в новом режиме для педагогов ничуть не проще, а наоборот, также ресурсозатратнее, как для детей и родителей. Дистанционное обучение – это действительно серьезный вызов для нашей системы образования, - уточнил он.

Аймагамбетов отметил, что министерство готово к тому, что первое время будет много критики, как со стороны родителей учеников, так и со стороны педагогов, и всегда готовы к открытому диалогу.

Мы внимательно следим за дискуссией в среде родителей, педагогов и учеников, и готовы принимать меры, повышающие доступность дистанционного обучения. Если у вас возникнут проблемы, вы всегда можете обратиться в МОН. Мы постараемся помочь в их решении. Хочу поблагодарить наших педагогов – несмотря на тяжелую ситуацию многие адаптируются к условиям. Такими профессионалами страна может гордиться. Я верю, что совестными усилиями мы сможем пройти все эти испытания, - заключил он.

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