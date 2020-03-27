Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Угрозы для жизни нет.

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн был госпитализирован в Берлине, передает zakon.kz.

По информации ТАСС, позднее у него был выявлен коронавирус, угрозы для жизни нет.

По данным издания, музыкант обратился к врачу с высокой температурой. У него диагностировали воспаление легких, тест на коронавирус оказался положительным.

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