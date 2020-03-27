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Похожего на Тасмагамбетова человека сняли на вечеринке с заболевшим Лещенко

Также на вечеринке был известный певец Димаш Кудайберген.

Фото : кадр из видео27 марта 2020, 17:37

На вечеринке сестры Игоря Крутого присутствовал Лев Лещенко, у которого диагностировали коронавирус, присутствовало множество звезд отечественного шоу-бизнеса. Среди них: Николай Басков, Владимир Винокур, Олег Газманов, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум, Лера Кудрявцева, Валерий Леонтьев, Александр Серов и другие. На одном из видео можно заметить человека, похожего на бывшего посла Казахстана в России Имангали Тасмагамбетова, передает zakon.kz.

Также на вечеринке был известный певец Димаш Кудайберген. На выложенном в соцсетях видео внимательные зрители заметили человека, похожего на Тасмагамбетова.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что в тусовке шоубиза переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого.


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