Акмолинская область продолжает поддерживать столицу во время чрезвычайного положения

При заезде в столицу меры предосторожности усилены - каждая машина проходит специальную обработку, данные водителя и фирмы отправляются в акимат Нур-Султана.

Акмолинская область, являясь на протяжении более 10 лет одним из основных поставщиков сельскохозяйственной продукции в столицу, в условиях чрезвычайного положения сохранила поставку продовольственных товаров на прежнем уровне, передает управление внутренней политики, сообщает zakon.kz.

Поставку сельскохозяйственной продукции на столичные рынки обеспечивают 130 предприятий региона. Большая часть этих товаров распространяется через имеющиеся 44 торговые точки сети магазинов "AQMOL".

По информации председателя правления АО "Социально-предпринимательская корпорация "Есiл" Ербола Жаксылыкова, магазины "AQMOL" планируют обеспечить доставку продуктового заказа на дом по желанию покупателя.

С начала этого года в Нур-Султан поставлено свыше 10 тыс. тонн молочной и около 5 тыс. тонн мясной продукции и 37 млн. штук яйца.

Ежедневно предприниматели региона завозят около 200 тонн молочной и 80 тонн мясной продукции, а также 25 тонн муки и 700 тыс. штук яиц.

По заверению заместителя руководителя управления сельского хозяйства Хасыма Иткусова, цены держатся на уровне прежних.

Средняя цена на говядину в пределах двух тысяч тенге, куриное мясо от наших крупных производителей - Макинская птицефабрика и "CAPITAL PROJECTS LTD" в продаже по 730 тенге за килограмм, которая при розничной торговле может увеличиваться на не более 15%, - сообщил Хасым Иткусов.

К слову, при заезде в столицу меры предосторожности усилены - каждая машина проходит специальную обработку, данные водителя и фирмы отправляются в акимат Нур-Султана.

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