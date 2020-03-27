На проведение весенне-полевых работ выделено 70 млрд тенге

Посевная кампания в стране постепенно входит в активную фазу.

Льготное кредитование одно из мер государственной поддержки аграриев. Невзирая на все сложившиеся обстоятельства казахстанским сельхозпроизводителям необходимо вовремя освоить пашни, передает zakon.kz.

Без устойчивого финансирования этот процесс не реализовать, именно поэтому крестьяне предпочитают выгодно кредитоваться по программе "Кең дала" АО "Аграрная кредитная корпорация" НУХ "КазАгро". По условиям программы процентная ставка для конечного заемщика не превышает 5%. Причем в этом году сумма на проведение весенне-полевых и уборочных работ увеличилась на 10 млрд. тенге по сравнению с предыдущими годами.

Посевная кампания в стране постепенно входит в активную фазу. Работа проходит штатно, проблем с основными ресурсами у аграриев в целом нет. Прием документов на льготное финансирование 2020 года начался еще в декабре прошлого года. На сегодняшний день Аграрной кредитной корпорацией принято более 1500 заявок от сельхозпроизводителей, и выданы кредиты на общую сумму более 29 млрд тенге.

На южных полях страны уже начались работы по выращиванию хлопка. Одним из крупных заемщиков Шымкентского филиала АКК является "Завод по переработке хлопка "Мырзакент", в его состав входят 350 крестьянских хозяйств Мактааральского района. По словам директора завода Ермахана Жабуова с 2017 года они сотрудничают с Корпорацией. Благодаря этому хлопковики имеют возможность засеять 8000 га земли в Мактааральском, Жетысайском и Шардаринском районах области.

- Для получения займа завод закладывает всю свою технику и гарантирует возврат финансов. Крестьяне, получив ранней весной деньги, возвращают их осенью сырьем. По договору хлопок принимается по рыночной цене. В этом году подали кредитную заявку на 1 млрд. тенге, - говорит Ермахан Жабуов.

Аграрная кредитная корпорация осуществляет финансирование через прямое кредитование, банки второго уровня, кредитные товарищества и микрофинансовые организации. Крестьяне южного региона страны успешно пользуются финансовыми инструментами государственной поддержки, сообщил заместитель директора Шымкентского филиала АКК Акылжан Сарыбай. И это безусловно приносит свои плоды.

- В прошлом году мы профинансировали 105 крестьянских хозяйств, которые обработали и засеяли 80 445 гектаров земли. Из них 4 407 га профинансировали для посева хлопка, - отметил Акылжан Сарыбай.

Всего же по программе "Кең дала" планируется до конца года охватить льготными кредитованием 2,4 тыс. отечественных сельхозтоваропроизводителей для посева 3 млн га посевных площадей.

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