Студенты-волонтеры наравне с врачами борются с коронавирусом в Нур-Султане

В настоящее время около 50 столичных студентов-медиков задействованы в профилактике коронавируса.

Наравне с врачами они круглосуточно принимают и курируют пациентов с подозрениями на COVID-19, а также проводят большую разъяснительную работу с пациентами по мерам профилактики, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Один из первых, кто добровольно пришел на помощь столичным медикам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, – студент 7-го курса столичного Медицинского университета "Астана", волонтер-медик РОО "Медицинская молодежь" Ильяс Каиргалиев.

Будущий хирург с раннего детства знал, что профессия врача – это его призвание и профессиональная стезя. Вместо привычных дел и домашней рутины, когда многие из его сверстников сидят дома и не знают, чем себя занять, волонтер собрал вещи и решил заняться волонтерством.

Я считаю, что в этой сложной ситуации мы должны помочь тем, чем мы можем. Моя мама является медицинским работником. В детстве, как я помню, мама часто оставалась на работе, на ночных дежурствах. Я это все видел, чувствовал большую гордость за мою маму и мечтал стать человеком, который будет всегда помогать во всем и всем, – рассказал И. Каиргалиев.

С раннего утра будущий врач на своем боевом посту. Вместо привычных учебников и лекций он наравне с медицинскими работниками помогает больным: в зоне карантина его ждут пациенты, которым как никогда нужна поддержка.

Сейчас я прохожу волонтерскую деятельность на базе гостиницы "Рамада плаза", которую переоборудовали под стационарный карантин. Я не раздумывая изъявил желание помочь в этой трудной для нас и нашей страны ситуации. Нам надо всем ценить бесценный труд врачей на благо нашей страны и народа, – говорит волонтер.

Отметим, что студенты-медики столицы с первых дней добровольно оказывают помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в учреждениях здравоохранения Нур-Султана. В настоящее время около 50 столичных студентов-медиков задействованы в профилактике коронавируса.

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