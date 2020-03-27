Баталов поблагодарил всех волонтеров за вклад в борьбу с коронавирусом

Он также отметил, что сегодня каждый гражданин может внести свой существенный вклад в прекращение распространения вируса, строго соблюдая правила безопасности.

Фото : Matritca.kz

Аким Алматинской области Амандык Баталов выразил благодарность всем волонтерам за вклад в борьбу с распространением коронавируса в Жетысу, сообщает zakon.kz. Как вы знаете, в связи с введенной в стране чрезвычайной ситуацией вокруг города Талдыкорган установлено 4 санитарных поста, в работе которых активно участвуют и волонтеры региона. Они по очереди привозят дежурным горячий чай, продукты и все необходимое. Пользуясь случаем, от себя лично и от имени всех жителей области выражаю искреннюю благодарность всем нашим волонтерам, - написал глава региона на своей странице в социальных сетях. Между тем, он напомнил, что главная причина установки санитарных постов - недопущение распространения опасной коронавирусной инфекции. Сегодня каждый гражданин может внести свой существенный вклад в прекращение распространения вируса, строго соблюдая правила безопасности и без острой необходимости не покидая свои дома. С 28 марта карантинный режим будет усилен в городах Нур-Султан и Алматы. В связи с этим мы также будем укреплять принимаемые профилактические меры, чтобы как можно скорей локализовать эпидемию. Поэтому, уважаемые жетысуйцы, ради своего здоровья и здоровья своих близких, оставайтесь дома! Благодарю за понимание и поддержку! - резюмировал Амандык Баталов.

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