Минздрав РК: Сейчас в стране 125 подтвержденных случаев коронавируса

Цифра дня на 27 марта по COVID-19.

В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране на данный момент, сообщает zakon.kz.

Цифра дня на 27 марта по COVID-19

В стране 125 подтвержденных случаев коронавируса.

2754 на стационарном карантине.

6423 на домашнем карантине.

2 случая выздоровления.

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