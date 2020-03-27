Минздрав РК: Сейчас в стране 125 подтвержденных случаев коронавируса
Цифра дня на 27 марта по COVID-19.
Фото : myudm.ru27 марта 2020, 18:19
В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране на данный момент, сообщает zakon.kz.
Цифра дня на 27 марта по COVID-19
В стране 125 подтвержденных случаев коронавируса.
2754 на стационарном карантине.
6423 на домашнем карантине.
2 случая выздоровления.
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