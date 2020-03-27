Более 9 тыс. медиков Испании заражены коронавирусом

По числу жертв и выявленных случаев заражения коронавирусом Испания находится на втором месте в Европе после Италии.

Количество инфицированных коронавирусом медиков в Испании приблизилось к 9,5 тысячам человек. Об этом 27 марта сообщает Минздрав страны, передает zakon.kz со ссылкой на Вести.Ru.

В соответствии с опубликованным отчетом, официальное количество зараженных коронавирусом медработников в стране составляет 9444 человек.

Среди жертв COVID-19 — родственница короля Филиппа VI Мария Тереза Бурбон-Пармская. Ей было 86 лет.

14 марта власти ввели на 15 дней режим повышенной готовности, ограничив при этом передвижение людей, 26 марта парламент королевства продлил его до 11 апреля включительно.

По числу жертв и выявленных случаев заражения коронавирусом Испания находится на втором месте в Европе после Италии. Власти Испании 14 марта ввели на 15 дней режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей, 26 марта парламент продлил его до 11 апреля включительно.

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