Еще 9 случаев коронавируса в Нур-Султане
В стране подтверждены 135 случаев.
Фото : РСК Алматы27 марта 2020, 19:07
На 19:05 часов 27 марта в Казахстане зарегистрированы еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султане, передает zakon.kz.
В стране подтверждено 135 случаев регистрации коронавирусной инфекции.
Из них:
в г. Нур-Султан – 69 случаев,
г. Алматы – 48 случаев,
г.Караганда - 4 случая,
г. Шымкент - 2 случая,
Акмолинская область - 1 случай,
Алматинская область - 1
случай,
Актюбинская область - 1 случай,
Атырауская область - 3 случая,
Жамбылская область - 3 случая,
Северо-Казахстанская область - 1 случай,
Павлодарская область - 1 случай,
Мангистауская область - 1 случай.
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