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Жээнбеков поблагодарил Токаева за помощь в возвращении граждан Кыргызстана

Главы государств обсудили совместные шаги, направленные на поддержание высокой динамики торгово-экономического сотрудничества.

Фото : Пресс-служба МИД РК27 марта 2020, 19:46

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главы государств обсудили совместные шаги, направленные на поддержание высокой динамики торгово-экономического сотрудничества в условиях распространения эпидемии коронавируса.

С.Жээнбеков выразил признательность Президенту РК за помощь, оказанную при возвращении кыргызских граждан на Родину, а также содействие транзиту грузов через казахстанско-кыргызскую границу.

Президент К.Токаев, в свою очередь, заверил собеседника в том, что Казахстан будет и далее оказывать поддержку братскому народу Кыргызстана.

Кроме того, в ходе беседы в конструктивном ключе были обсуждены вопросы совместного использования водных ресурсов в свете предстоящей поливной кампании в южных регионах нашей страны.

Для оперативного решения всех вопросов даны соответствующие поручения правительствам двух стран.

Переговоры состоялись по инициативе кыргызской стороны.


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