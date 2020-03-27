Кошка заразилась коронавирусом в Бельгии

У бельгийской кошки отмечались затрудненное дыхание и диарея.

В Льежском университете подтвердили заражение коронавирусом кошки от человека. Об этом сообщил глава научного комитета по коронавирусу Бельгии Стивен Ван Гухт, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Это касается кошки, которая жила с хозяином, зараженным вирусом, и кошка находилась в тесном контакте с ним", - сказал вирусолог в ходе пресс-конференции.

Важно отметить, что это единичный случай, - добавил Стивен Ван Гухт.

По данным Федерального агентства по безопасности пищевой цепи Бельгии, пока нет доказательств того, что домашние животные могут передавать вирус людям или другим животным. Но специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать правила гигиены при контактах с ними.

"Избегайте тесного контакта с животным, особенно если вы больны, мойте руки после прикосновения к животному, не позволяйте животному лизать ваше лицо", - отмечают в ведомстве.

Сейчас известны только три случая (две собаки в Гонконге и одна кошка в Бельгии), когда животное заразилось коронавирусом от людей. У собак не было симптомов заболевания, тогда как у бельгийской кошки отмечались затрудненное дыхание и диарея.

В Бельгии, где живет чуть более 11 млн человек, коронавирус стал причиной 289 смертей, у 7284 человек тесты дали положительный результат.

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