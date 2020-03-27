Еще двое зараженных коронавирусом в Алматы
В стране подтверждены 137 случаев.
Фото : inbusiness.kz27 марта 2020, 20:06
На 20:05 часов 27 марта в Казахстане зарегистрированы еще два случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы, передает zakon.kz.
В стране подтверждены 137 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них:
в г. Нур-Султан – 69 случаев,
г. Алматы – 50 случаев,
г.Караганда - 4 случая,
г. Шымкент - 2 случая,
Акмолинская область - 1 случай,
Алматинская область - 1 случай,
Актюбинская область - 1 случай,
Атырауская область - 3 случая,
Жамбылская область - 3 случая,
Северо-Казахстанская область - 1 случай,
Павлодарская область - 1 случай,
Мангистауская область - 1 случай.
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