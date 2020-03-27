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Еще двое зараженных коронавирусом в Алматы

В стране подтверждены 137 случаев.

Фото : inbusiness.kz27 марта 2020, 20:06

На 20:05 часов 27 марта в Казахстане зарегистрированы еще два случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы, передает zakon.kz.

В стране подтверждены 137 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них:

в г. Нур-Султан – 69 случаев,

г. Алматы – 50 случаев,

г.Караганда - 4 случая,

г. Шымкент - 2 случая,

Акмолинская область - 1 случай,

Алматинская область - 1 случай,

Актюбинская область - 1 случай,

Атырауская область - 3 случая,

Жамбылская область - 3 случая,

Северо-Казахстанская область - 1 случай,

Павлодарская область - 1 случай,

Мангистауская область - 1 случай.

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