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Следом за премьер-министром коронавирусом заразился глава минздрава Великобритании

Тест Хэнкока на коронавирус показал положительный результат.

Фото : hightech.plus27 марта 2020, 20:14

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Тест Хэнкока на коронавирус показал положительный результат.

К счастью, у меня слабые симптомы, я работаю дома и самоизолируюсь, – отметил глава Минздрава.

Ранее 27 марта стало известно, что коронавирус подхватил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он также сообщил о легких симптомах и работе из дома.

По последним данным, в мире выявлено свыше 542 тысячи инфицированных коронавирусом; 24 тысячи человек погибли, 124 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.


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