Следом за премьер-министром коронавирусом заразился глава минздрава Великобритании

Тест Хэнкока на коронавирус показал положительный результат.

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij — Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020

Тест Хэнкока на коронавирус показал положительный результат.

К счастью, у меня слабые симптомы, я работаю дома и самоизолируюсь, – отметил глава Минздрава.

Ранее 27 марта стало известно, что коронавирус подхватил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он также сообщил о легких симптомах и работе из дома.

По последним данным, в мире выявлено свыше 542 тысячи инфицированных коронавирусом; 24 тысячи человек погибли, 124 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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