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Все контактные лица пациента с коронавирусом в Актау выявлены

Состояние больного расценивается как удовлетворительное, жалоб не предъявляет. На данный момент выявлены все контактные лица, с которыми он вместе прилетел в самолете из Стамбула - Сагымбаев.

Фото : Пресс-служба Минздрава Мангистауской области27 марта 2020, 20:19

Пациент, госпитализированный в инфекционный госпиталь с коронавирусом в Актау, чувствует себя хорошо. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Ануар Сагымбаев, сообщает корреспондент zakon.kz.

Мужчина прибыл в Актау самолетом из Стамбула, где он провел две недели по служебным делам.

Состояние больного расценивается как удовлетворительное, жалоб не предъявляет. На данный момент выявлены все контактные лица, с которыми он вместе прилетел в самолете из Стамбула, состояние всех контактных удовлетворительное, жалоб нет, температура в норме, - сообщил спикер.

Он отметил, что при транспортировке пациента и контактных лиц были соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. Все службы региона работают по алгоритму.

В создавшейся ситуации прошу всех жителей региона соблюдать меры предосторожности, правила личной гигиены и все правила домашнего карантина, - заключил он

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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