Все контактные лица пациента с коронавирусом в Актау выявлены
Состояние больного расценивается как удовлетворительное, жалоб не предъявляет. На данный момент выявлены все контактные лица, с которыми он вместе прилетел в самолете из Стамбула - Сагымбаев.
Пациент, госпитализированный в инфекционный госпиталь с коронавирусом в Актау, чувствует себя хорошо. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Ануар Сагымбаев, сообщает корреспондент zakon.kz.
Мужчина прибыл в Актау самолетом из Стамбула, где он провел две недели по служебным делам.
Состояние больного расценивается как удовлетворительное, жалоб не предъявляет. На данный момент выявлены все контактные лица, с которыми он вместе прилетел в самолете из Стамбула, состояние всех контактных удовлетворительное, жалоб нет, температура в норме, - сообщил спикер.
Он отметил, что при транспортировке пациента и контактных лиц были соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. Все службы региона работают по алгоритму.
В создавшейся ситуации прошу всех жителей региона соблюдать меры предосторожности, правила личной гигиены и все правила домашнего карантина, - заключил он
Татьяна Ковалева, Нур-Султан
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