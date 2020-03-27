Туркестанская область: Около тысячи звонков поступило в call-центр на номер 109

В основном население обращается с вопросами о передвижении по территории на момент действия чрезвычайного положения, ценах на продукты питания.

В связи с ведением чрезвычайного положения в стране с 23 марта при акимате Туркестанской области был открыт специальный Call-центр для оперативного реагирования на вопросы жителей, сообщает zakon.kz.

Данный центр работает в режиме 24/7 и принимает звонки от населения круглосуточно по номеру 109. До сегодняшнего дня операторы Call-центра приняли около 1000 звонков.

По словам специалистов, в основном население обращается с вопросами о передвижении по территории на момент действия чрезвычайного положения, ценах на продукты питания, графике работ центров обслуживания населения и государственных учреждений, о государственной помощи, предоставляемой многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам.

Все поступившие вопросы операторы направляют в отраслевые структуры, а также контролируют своевременное предоставление ответов, говорится в сообщении региональной службы коммуникаций Туркестанской области.

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