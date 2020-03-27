Все силы Nur Otan направить на поддержку инициатив Президента в борьбе с коронавирусом – Елбасы

По поручению Елбасы в рамках партийных проектов "Кедергісіз келешек", "Бақытты отбасы" и "Ардагерлерді ардақтайық" партией "Nur Otan" были направлены 150 млн. тенге для оказания адресной помощи.

По поручению Елбасы, Лидера партии "Nur Otan" Нурсултана Назарбаева принято решение провести внутрипартийный отбор - праймериз после стабилизации ситуации в стране, вызванной коронавирусом. Центральным аппаратом в данный момент также прорабатывается возможность использования онлайн-технологий в ходе проведения праймериз, сообщает zakon.kz.

Изначально внутрипартийный отбор планировалось начать с 30 марта т.г. Позднее срок проведения был перенесён на 15 апреля. При этом с учетом отмены заседания Политического совета голосование по принятию проекта правил проведения праймериз было проведено заочно. 26 марта т.г. Правила организации праймериз были утверждены.

Необходимо отложить проведение праймериз до полной стабилизации ситуации. Сейчас деятельность "Nur Otan" полностью переориентирована. Все ресурсы партии направлены на поддержку инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым мер по организации помощи нуждающимся казахстанцам в условиях борьбы с коронавирусом, - отметил Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев.

Следует отметить, что по поручению Елбасы в рамках партийных проектов "Кедергісіз келешек", "Бақытты отбасы" и "Ардагерлерді ардақтайық" партией "Nur Otan" были направлены 150 млн. тенге для оказания адресной помощи одиноким пожилым людям, инвалидам и малообеспеченным многодетным семьям. Еще 200 млн. тенге на противодействие распространению коронавирусной инфекции направлено из Фонда Первого Президента.

Благодаря выделенным средствам активисты партии и волонтеры "Jas Otan" на бесконтактной основе ежедневно обеспечивают социально уязвимые категории населения антисептическими и гигиеническими средствами, продуктами первой необходимости и др. Партия "Nur Otan" на безвозмездной основе также предоставила все свои организационные ресурсы для учрежденного по инициативе Нурсултана Назарбаева общественного фонда "Birgemiz", созданного для поддержки нуждающихся граждан в условиях борьбы с коронавирусом.

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