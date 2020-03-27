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В Алматы изменен график работы общественного транспорта

Общий график обработки территорий по каждому району предоставляют аппараты районных акиматов, и другие организации, задействованные в дезинфицирующей обработке.

Фото : Park72.ru27 марта 2020, 22:02

В Алматы изменен график работы общественного транспорта с 06:00 часов до 19:00 часов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Наполняемость общественного транспорта должна быть не более 40% посадочных мест, сообщает zakon.kz.

Также в целях безопасности и снижения риска заражения водителей коронавирусом, принято решение о запрете водителям открытия передних дверей общественного транспорта.

Также будет осуществляться масштабная работа по дезинфекции города. Общий график обработки территорий по каждому району предоставляют аппараты районных акиматов, и другие организации, задействованные в дезинфицирующей обработке.

Рекомендуется во время проведения дезинфекции не выходить на улицу в течение 5 часов после обработки во избежание последствий для здоровья.

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