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О новых правилах похорон рассказал Сагинтаев

Допускается выход для погребения группой не более 10 человек.

Фото : Костанай ТВ27 марта 2020, 22:05

Аким Алматы на брифинге сообщил о дополнительных ограничительных мерах по недопущению распространения коронавируса. Он отметил, что нарушения режима ЧП будут наказываться, передает zakon.kz.

Продолжит работу общественный транспорт с 6.00 утра до 19.00 часов. Сервисы доставки продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости будут доступны с 9.00 до 22.00 часов. Всеми организациями, предприятиями и городскими службами будет усилен режим санитарной защиты задействованных сотрудников, - подчеркнул Б. Сагинтаев.

На период чрезвычайного положения запрещены посещения родственников и знакомых, прием гостей. Допускается выход для погребения группой не более 10 человек.

Улицы города будут круглосуточно патрулироваться силами правоохранительных органов и Национальной гвардии РК. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Все эти меры принимаются для защиты здоровья и благополучия общества. Каждый из нас должен проявить в эти дни как персональную, так и коллективную ответственность. Соблюдение мер личной гигиены и самоизоляция помогут предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Вместе мы справимся с этой непростой ситуацией! - заключил Бакытжан Сагинтаев.


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