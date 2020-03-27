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Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 145

Новые случаи городе Нур-Султан - 6 , в Акмолинской области - 2.

Фото : vestirossii.com27 марта 2020, 22:22

На 22:20 часов 27 марта 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Новые случаи городе Нур-Султан - 6 , в Акмолинской области - 2.

В стране подтверждены 145 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них

в г. Нур-Султан – 75 случаев,

в г. Алматы – 50 случаев,

в г.Караганда - 4 случая,

в г. Шымкент - 2 случая,

в Акмолинской области - 3 случая,

в Алматинская области - 1 случай,

в Актюбинской области - 1 случай,

в Атырауской области - 3 случая,

в Жамбылской области - 3 случая,

в Северо-Казахстанской области - 1 случай,

в Павлодарской области - 1 случай,

в Мангистауской области - 1 случай.

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