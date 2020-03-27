Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 145
Новые случаи городе Нур-Султан - 6 , в Акмолинской области - 2.
На 22:20 часов 27 марта 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Новые случаи городе Нур-Султан - 6 , в Акмолинской области - 2.
В стране подтверждены 145 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них
в г. Нур-Султан – 75 случаев,
в г. Алматы – 50 случаев,
в г.Караганда - 4 случая,
в г. Шымкент - 2 случая,
в Акмолинской области - 3 случая,
в Алматинская области - 1 случай,
в Актюбинской области - 1 случай,
в Атырауской области - 3 случая,
в Жамбылской области - 3 случая,
в Северо-Казахстанской области - 1 случай,
в Павлодарской области - 1 случай,
в Мангистауской области - 1 случай.
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