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В акимате Алматинской области определили 7 контактных с погибшей от коронавируса

В акимате области уточнили, что все они были изолированы и у них взяты анализы.

Фото : polit74.ru28 марта 2020, 01:37

В ходе проверки на территории Алматинской области были определены еще 7 прямых контактных лиц с погибшей от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В акимате области уточнили, что все они были изолированы и у них взяты анализы.

На ночь 27 марта стали известны результаты 4 человек. Проверка дала отрицательный результат. Тем не менее, они останутся на карантине под наблюдением врачей.

Результаты остальных 5 людей находятся в работе, о них будет сообщено отдельно, - говорится в сообщении акимата.


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