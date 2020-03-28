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Бразилия закрыла границы для всех иностранцев

В стране зарегистрировано 3,5 тысяч инфицированных коронавирусом.

Фото : Pixabay28 марта 2020, 06:23

Власти Бразилии временно запретили въезд иностранцам из-за эпидемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мера будет распространяться на авиасообщение и коснется не только прибывающих в Бразилию, но и пассажиров, следующих через ее аэропорты транзитом в третьи страны, запретившие въезд на свою территорию. В течение ближайших 30 дней авиакомпаниям запрещается брать таких пассажиров на борт.

Для иностранцев также были закрыты все сухопутные границы и берег страны - также нельзя сходить из пассажирских круизных лайнеров, который с момента выхода корабля из предыдущего иностранного порта провели в пути менее 14 дней.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу.

К настоящему времени число инфицированных достигло почти 3,5 тыс. во всех 26 штатах и столичном федеральном округе, 92 заболевших умерли.


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