Бразилия закрыла границы для всех иностранцев

В стране зарегистрировано 3,5 тысяч инфицированных коронавирусом.

Власти Бразилии временно запретили въезд иностранцам из-за эпидемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мера будет распространяться на авиасообщение и коснется не только прибывающих в Бразилию, но и пассажиров, следующих через ее аэропорты транзитом в третьи страны, запретившие въезд на свою территорию. В течение ближайших 30 дней авиакомпаниям запрещается брать таких пассажиров на борт.

Для иностранцев также были закрыты все сухопутные границы и берег страны - также нельзя сходить из пассажирских круизных лайнеров, который с момента выхода корабля из предыдущего иностранного порта провели в пути менее 14 дней.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу.

К настоящему времени число инфицированных достигло почти 3,5 тыс. во всех 26 штатах и столичном федеральном округе, 92 заболевших умерли.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!